Производитель детских площадок Подмосковья продолжает масштабировать бизнес

Подмосковная компания «Лебер», производитель детских и спортивных площадок, а также общественных пространств, продолжает масштабировать бизнес. Компания провела две сделки по объединению. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках первой сделки компания «Лебер» приобрела контрольный пакет компании «Арберо» — производителя малых архитектурных форм и разработчика авторских решений для городских пространств. Это позволит подмосковной компании усилить позиции в сегменте сложных и нестандартных проектов. Компания сохранит собственный бренд Arbero и фокус на индивидуальных заказах, получив при этом доступ к производственным возможностям и инфраструктуре «Лебер».

Также объединение с «Арберо» позволит компании «Лебер» расширить работу с девелоперами и государственными заказчиками, предлагая авторские игровые и архитектурные решения для знаковых пространств. Уже в ближайшее время планируется запуск трех крупных совместных проектов — в Москве и Абу-Даби.

Вторым заключенным соглашением стало приобретение доли компании фулфилмент-оператора General Pack с логистическим хабом в городском округе Домодедово. Склад площадью 1500 кв.м, собственный автопарк и полный цикл услуг по обработке заказов для маркетплейсов интегрированы в направление «Лебер Фулфилмент», которое является частью экосистемы компании «Лебер». Новый актив получил название General Pack by Leber.

«Интеграция новых компаний помогает „Леберу“ расти быстрее. В прошлом году мы полностью приобрели компанию-конкурента, производящую детские площадки и уличную мебель в натуральном стиле и интегрировали ее в структуру. Этот кейс дал нам уверенность в эффективности таких шагов. В новых сделках мы пошли другим путем — сохранили сильные команды внутри и усилили их ресурсами „Лебера“. Это позволяет развиваться одновременно в нескольких направлениях и сохранять предпринимательскую энергию внутри каждой структуры», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.