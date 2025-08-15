Производитель безалкогольных напитков Подмосковья увеличит объем производства

сегодня в 12:48

НПО «Славичъ» из Зарайска присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания более 20 лет занимается производством безалкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Совместно с сотрудниками предприятия был определен пилотный поток реализации федерального проекта — процесс изготовления напитков объемом 1,5 литра.

Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 10%.

В ближайшие месяцы специалисты РЦК Подмосковья совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.