Производитель БАДов в Подмосковье вложил 25 млн рублей в развитие производства

Компания «Нутришн Фарм», резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», развивает производство, увеличивая технологический потенциал и мощности. В 2024 году на эти цели было выделено 7,3 млн рублей, а в первом квартале этого года — почти 18 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Нутришн Фарм» — участник рынка нутрицевтики, специализирующийся на выпуске биологически активных добавок с высокой степенью биодоступности, в том числе и импортозамещающей продукции. На предприятии производят комплексы витаминов и минералов, БАДы для повышения иммунитета, борьбы со стрессом, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, печени и почек, поддержания высокого уровня тестостерона.

Генеральный директор ООО «Нутришн Фарм» Владислав Юдин отметил, что инвестиции в развитие предприятия способствовали росту производства продукции, что положительно отразилось на финансовых показателях. Выручка компании за 2024 год превысила 343 млн рублей, а в первом квартале текущего года достигла почти 135 млн рублей.

В рамках развития производства «Нутришн Фарм сотрудничает с другим резидентом ОЭЗ «Дубна» — компанией «Акванова Рус», которая занимается внедрением инновационной технологии мицеллирования сырья. Эта технология обеспечивает многократное повышение биодоступности активных веществ в составе БАДов.

В планах резидента — дальнейшее наращивание производственных мощностей, а также расширение ассортимента за счет функциональных инноваций. На ближайшие годы запланированы дополнительные инвестиции в исследования и разработки и локализация упаковочных решений.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.