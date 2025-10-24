Программа промтуризма помогла трудоустроиться ветерану СВО Подмосковья

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Промышленный туризм» устроился на работу в Авиационную корпорацию «Рубин» в г. о. Балашиха. С работой компании Алексей Светлов познакомился в ходе экскурсии, организованной в рамках проекта «Промышленный туризм». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии Алексей работает с августа и занимает позицию ведущего инженера по надзору за строительством. Кроме того, Алексей поступил в аспирантуру по программе подготовки кадров «Время героев». Он планирует оттачивать свои навыки в сфере государственного управления и национальной безопасности и дальше трудиться в авиакорпорации.

На данный момент на предприятии трудоустроено уже трое ветеранов СВО.

Инициатива правительства Московской области проводить экскурсии на производствах для участников СВО стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Ранее в рамках программы участники программы «Промышленный туризм» также посетили производство «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») в Мытищах, «Газдевайс» в Ленинском городском округе, производства резидентов индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.