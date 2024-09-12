сегодня в 11:35

Программа наставничества для предпринимателей стартует в Москве

Начинающие и действующие столичные предприниматели могут подать заявку на участие в обучающем проекте «Маркетплейсы: путь к успеху». Занятия продлятся 1,5 месяца, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участие в проекте бесплатное. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на портале «Малый бизнес Москвы».

«Новичкам помогут открыть первый онлайн-магазин, а тем, кто уже работает с интернет-площадками, — масштабировать свое дело и оптимизировать бизнес-процессы», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Обучение стартует 21 октября с цикла вебинаров. В роли наставников выступят представители компаний с миллионными оборотами на маркетплейсах.

На первой лекции участники смогут узнать, какую площадку лучше выбрать для старта, проанализируют ассортимент и просчитают экономические параметры. На следующих 4 занятиях будут изучать нюансы налогового и бухгалтерского учета, инструменты для продвижения продукции и распространенные ошибки в интернет-торговле.

30 октября в деловом центре «Москва» состоится очная встреча. Участников программы разделят на небольшие группы и познакомят с наставниками, с которыми предприниматели с 1 по 30 ноября определят цели, разработают план действий и приступят к его реализации.

Завершится программа обучающего проекта в первых числах декабря. На итоговой презентации участники представят результаты, к которым предприниматели пришли за время обучения.

Обучение проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».