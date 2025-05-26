Стал известен прогноз курса юаня к рублю на конец мая

В конце месяца поддержку российской валюте оказывают налоговые выплаты, на стороне китайского юаня действует фактор сдержанного оптимизма в отношении снижения градуса торговой войны КНР и США, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Поддержку рублю в паре с юанем может оказать приближение пика налоговых выплат, свойственное концу месяца. А на стороне юаня – осторожный прогресс в снижении градуса тарифной войны на фоне телефонного разговора между замминистра иностранных дел КНР и заместителем госсекретаря США, в рамках которого были затронуты ключевые темы», — пояснил финансист.

Меры поддержки китайской экономики со стороны властей КНР продолжаются, отмечает Тимошенко. В их числе — выпущенная директива об усилении финансовой поддержки малых и микропредприятий. Также в фокусе — свежее решение Народного банка Китая снизить базовые ставки по кредитам до исторически минимальных показателей, которые оказали поддержку рынкам.

Торговый диапазон юаня в последнюю неделю мая составит 10,85-11,25 рубля, спрогнозировал эксперт.