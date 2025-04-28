Рост позитивных настроений: озвучен прогноз курса доллара на май

сегодня в 10:24

Финансист Лушин: в мае ждем крепкий доллар против евро, юаня и рубля

Масштабный пакет таможенных тарифов со стороны президента США Дональда Трампа будет смягчаться по мере проведения переговоров с различными странами-контрагентами, что приведет к росту позитивных настроений в отношении доллара в мае, сообщил РИАМО заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«В мае ожидаем более крепкий доллар против евро, юаня и рубля», — сказал эксперт.

Кроме того, как отметил сам американский лидер, власти придерживаются политики сильного доллара, поэтому его ослабление к евро выше 1,15 рассматривается как нежелательное, отметил финансист.

«От валютной пары доллар — рубль мы ждем, что нижняя граница поддержки сохранится у 80 рублей, а переговоры Минфина России и ЦБ РФ о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами завершаться отменой или обнулением обязательной нормы», — заявил Лушин.