Прогноз курса доллара к рублю на начало июля

На курс доллара к рублю в начале июля будет оказывать влияние ряд факторов, включая геополитику, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Российская валюта может подвергнуться ослаблению после завершения налогового периода, отмечает он. Также на курсовое соотношение доллара к рублю будет влиять спрос на валюту, объемы обязательной продажи экспортной выручки, геополитическая обстановка и колебания цен на нефть, добавляет эксперт.

Дополнительным фактором может стать сохраняющаяся напряженность в ближневосточном регионе. Несмотря на заявления о перемирии, обмен ударами между сторонами продолжается, что повышает риски для глобальной экономики и усиливает спрос на сырьевые активы, включая нефть, констатирует Расторгуев.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон доллара на начало июля составит 77-85 рублей.