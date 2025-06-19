Профсоюз пожаловался правительству РФ на блокировки карт и счетов

В российское правительство обратился профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» из-за повышения финансового контроля, приводящего к блокировке карт, счетов и переводов, сообщают «Ведомости».

Профсоюз написал письмо, в котором говорится в первую очередь о блокировках по «формальным основаниям», мешающим работе самозанятых россиян и индивидуальных предпринимателей (ИП).

По информации агентства мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс», с мая прошлого года по май текущего года в открытых источниках зарегистрировали около 29,5 тыс. жалоб на блокировки.

При этом подобные инциденты трудно регулировать, так как поддержка банков при борьбе с мошенничеством либо ссылается на собственные внутренние регламенты, или отправляет клиентов по кругу, затягивая сроки решения вопроса.

Профсоюз инициировал создание неприкосновенного баланса для людей, который будет доступен, если карту самозанятого или ИП заблокируют, ведь им нужно совершать крупные покупки в качестве физлиц, платить работникам зарплату с заблокированных счетов и т. д.

Как рассказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, увеличение числа блокировок действительно есть из-за совершенствования автоматизированных банковских систем и борьбой с аферистами. Он считает, что сейчас единственный выход из данной ситуации — иметь при себе наличные.