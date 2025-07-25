Профицит грузовиков растет в России

В январе–марте провозная мощность автомобильного парка грузоперевозчиков превысила спрос на перевозку грузов на 44%. Это на 9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» .

Такой разрыв произошел из-за массовых закупок тягачей, которые скупали в прошлые годы из-за ограниченного роста грузопотока. К там выводам пришла компания ПЭК после исследования.

Ранее российские власти подготовили проект постановления о полном запрете экспорта бензина. Его должны подписать в ближайшие дни, как только премьер Михаил Мишустин вернется из командировки.

Сейчас Россия экспортирует в другие страны около 40–50 тыс. тонн бензина в неделю. На отечественном рынке цены на топливо приближаются к историческим максимумам.