Профессор Сорокина назвала, в каком регионе РФ можно испечь самые дешевые куличи

Стоимость кулича за год выросла на 13%. Причем цена на главное пасхальное угощение в России будет отличаться от региона к региону, сообщила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

«В этом году православная Пасха приходится на 5 мая, и многие уже готовятся, закупая ингредиенты для кулича. Существует множество рецептов этого традиционного русского хлеба, в каждой семье из поколения в поколение передаются эти рецепты», — сказала эксперт.

Для приготовления одного из самых распространенных рецептов кулича на опаре понадобится пол-литра молока, 300 г сливочного масла, 6 яиц, 2 стакана сахара, пачка сухих активных дрожжей, 9 стаканов муки, половина чайной ложки соли, упаковка ванилина и 150 г изюма. В результате получится примерно от 5 до 8 куличей среднего размера — в зависимости от веса изделия.

При оценке того, как изменилась цена приготовления кулича за год, видно, что больше всего подорожали изюм и яйца, меньше всего — мука и молоко. С учетом весовых коэффициентов кулич за год подорожал на 13%, констатировала Сорокина.

«На основе цены на ингредиенты в одной распространенной торговой сети определим стоимость приготовления полукилограммового кулича в разных городах России», — сказала экономист.

Дешевле всего испечь кулич оказалось в Санкт-Петербурге, там ингредиенты для приготовления кулича весом 0,5 кг стоили всего 109 рублей, на 2 рубля дороже стоит испечь кулич во Владимире. В Саранске стоимость кулича составила уже 117 рублей, на рубль дороже — в Петрозаводске и Оренбурге, дальше с разницей опять в 1 рубль следуют Мурманск и Калуга.

121 рубль продукты для приготовления кулича будут стоить в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. А разница в стоимости аналогичных продуктов в разных районах Московской области составляет несколько копеек, так что и в Подмосковье стоимость ингредиентов для кулича составит 121,43 рубля. В Кирове приготовление кулича обойдется уже в 123 рубля, еще на рубль больше в Ростове-на-Дону. Самый дорогой кулич стоимостью 126 и 127 рублей соответственно можно испечь в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Однако данные расчеты не учитывают стоимость газа или электроэнергии, затрачиваемой на производство хлеба, а также личного времени человека, добавила эксперт.

Для тех, кто не хочет готовить, уже за две недели до Пасхи можно купить готовые куличи, причем их стоимость в разных регионах страны не сильно отличается и в основном зависит от производителя. За 0,5 кг кулича сегодня в среднем просят от 214 до 1199 рублей, заключила Сорокина.