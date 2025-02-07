Профессор РАН рассказала, как к 2030 г в России планируют справиться с дефицитом кадров
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Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН по научной работе, профессор РАН Ольга Кузнецова сообщила, что стратегия пространственного развития России до 2030 года предполагает решение вопрос дефицита трудовых кадров, используя комбинацию методов.
«У нас есть проблема территориальной разобщенности и рабочих мест, и рабочих рук. Если мы посмотрим на Россию, то увидим регионы, которые динамично развиваются и им не хватает рабочих рук, и есть регионы, где люди не могут найти работу в силу избытка рук. Эту проблему можно решать по-разному, можно рабочие руки перевозить к рабочим местам, создавать условия, при которых инвестор захочет прийти в регион, где избыток рабочих, есть промежуточный вариант — временная трудовая миграция — вахта или отходничество», — объяснила Кузнецова во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки.
Она напомнила, что стратегия предполагает найти баланс между этими двумя методами, чтобы люди хотели жить и работать в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в селах.
День российской науки отмечается 8 февраля. Был учреждён указом президента Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.