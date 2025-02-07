Профессор РАН рассказала, как к 2030 г в России планируют справиться с дефицитом кадров

«У нас есть проблема территориальной разобщенности и рабочих мест, и рабочих рук. Если мы посмотрим на Россию, то увидим регионы, которые динамично развиваются и им не хватает рабочих рук, и есть регионы, где люди не могут найти работу в силу избытка рук. Эту проблему можно решать по-разному, можно рабочие руки перевозить к рабочим местам, создавать условия, при которых инвестор захочет прийти в регион, где избыток рабочих, есть промежуточный вариант — временная трудовая миграция — вахта или отходничество», — объяснила Кузнецова во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки.

Она напомнила, что стратегия предполагает найти баланс между этими двумя методами, чтобы люди хотели жить и работать в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в селах.

День российской науки отмечается 8 февраля. Был учреждён указом президента Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.