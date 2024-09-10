Профессор Костиков пояснил, как связаны доступность мяса и уровень жизни граждан

Профессор, доктор экономических наук, председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков прокомментировал главные экономические события и новости недели, среди которых — ВЭФ-2024, строительство верфи на Дальнем Востоке, улучшение доступности мяса, рост реальных доходов россиян и прогноз цен на нефть, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, в 2024 году Восточный экономический форум (ВЭФ), оказался более значимым с точки зрения экономики, чем летний Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ключевым фактором стало смещение российской экономики на Восток, а также акцент на развитии Дальневосточного региона.

Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке представляет собой стартовый этап для развития крупнотоннажного судостроения. Как и сам процесс строительства, так и запуск верфи в работу окажут значительное влияние на промышленное развитие региона, считает Костиков. Это будет наиболее крупная судостроительная верфь в России.

Россия вошла в топ-20 стран с наилучшей доступностью мяса, опередив более половины ведущих экономик мира. Доступность мяса указывает на уровень жизни граждан и ее качество, убежден профессор. По его словам, статистические данные показывают, что жители РФ сейчас живут в достатке и не страдают от нехватки продуктов питания.

Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз роста реальных доходов граждан России в текущем году с 5,2% до 7,1%, а заработных плат — с 6,5% до 9,2%. Костиков отметил, что увеличение реальных доходов россиян наблюдается уже третий год подряд. Повышение прогноза указывает на рост производственных мощностей в РФ.

Что касается цен на нефть, снижение до 70 долларов за баррель во второй половине года может произойти из-за нестабильного экономического роста в европейских странах и неопределенных перспектив американской экономики, которая в данный момент демонстрирует положительные тенденции, заключил эксперт.