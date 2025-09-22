Проект импортозамещения из Дубны получит федеральную поддержку

Почти 500 млн рублей в течение трех лет получит резидент ОЭЗ «Дубна» ООО «НПП «Патриот» от Минпромторга РФ. Поддержка подмосковному предприятию будет предоставлена в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «НПП «Патриот» на территории ОЭЗ «Дубна» реализует проект технологического суверенитета по производству современных моторов для лодок и катеров средней мощности. В настоящее время такая продукция на территории России не производится.

«В мае этого года ООО «НПП «Патриот» ввела в эксплуатацию новый производственный корпус общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. На предприятии запускается производство подвесных лодочных моторов. Плановый объем инвестиций в проект составляет порядка 360 млн рублей. Поддержка Минпромторга позволит компании продолжить расширение предприятия, а также покрыть часть операционных расходов по производству продукции», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта компания НПП «ПАТРИОТ» будет производить подвесные лодочные моторы мощностью 80 — 100 и 120-150 л. с., предназначенные для применения в прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодках и катерах размером 6-9 метров.

Мотор будет полностью состоять отечественных комплектующих. К настоящему времени конструкция двигателя полностью разработана. Для его производства применяются серийно выпускаемые АО «АвтоВАЗ» специальные комплектующие, оригинальный угловой редуктор привода гребного винта. В рамках разработки мотора выполнены работы по оптимизации компоновки стартера и ДВС, а также по повышению надежности мотора для подвесной установки.

«Введенный корпус НПП «ПАТРИОТ» стал первым этапом в строительстве масштабного производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв. м. Весь проект предусматривает четыре очереди. Запуск предприятия позволит создать 45 рабочих мест», — добавил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.