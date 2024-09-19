Проект гостиничного комплекса в Подмосковье получил имущественную поддержку

Компания «Тех Групп» реализует в Московской области инвестиционный проект по строительству и запуску гостиничного комплекса. Новый туристический объект планируется построить в г. о. Ступино, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Для реализации инвестпроекта компания «Тех Групп» получила участок земли в аренду по упрощенной процедуре — без проведения торгов. На предоставленной территории в г. о. Ступино компания построит гостиничный комплекс на 50 номеров. Объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн рублей, запуск гостиницы запланирован на 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь гостиничного комплекса составит 2,7 тыс. кв. метров. Для реализации проекта компания получила участок в 2,7 га. Максимальная пропускная способность объекта оценивается в 8,8 тыс. размещений в год. По итогам выполнения своих инвестиционных обязательств, компания «Тех Групп» сможет выкупить полученный в аренду участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать участок для реализации своего инвестиционного проекта в Московской области, а также подать заявку на его получение, инвестор может на инвестиционной карте Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.