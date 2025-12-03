Проект электропродукции в Подмосковье получил статус регионального инвестпроекта

Проект «РТК-ЭЛЕКРО-М» (входит в Группу «НЭК»), реализуемый в г. о. Павловский Посад, получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Статус РИП позволяет инвестору получить значительные налоговые льготы, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «РТК-ЭЛЕКТРО-М» реализует проект по строительству производства электротехнической продукции общей площадью 5700 кв.м в Павловском Посаде. Инвестиции в проект оцениваются в 1,2 млрд рублей. На предприятии будет создано дополнительно 50 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что запуск производства запланирован в 4 квартале 2027 года.

Включение в реестр РИП обеспечивает инвестору ряд налоговых льгот: для компании действует 10% ставка налога на прибыль (вместо 20%), а после ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество: 4 года ставка 0%, а с 5 по 7 год составит 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень РИП можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.