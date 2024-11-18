Продукты в России в 2024 году подорожали на 50-100%

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что в стране в 2024 году реальный рост цен на продукты составил от 50% до 100%, если не превысил данные показатели, сообщает Газета.ru .

«Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — отметил аналитик.

По его словам, в стране высокая инфляция будет и дальше уменьшать реальные доходы населения. Особенно это касается субъектов РФ, где уровень зарплат сильно ниже, чем в Московском регионе.

Как считает Антонов, методика расчета официальной инфляции пользуется усредненной потребкорзиной, но это может сильно отличаться от реальных трат большинства жителей страны. Особенно видна разница для тех, кто большую часть доходов тратит на продукты питания, а также товары первой необходимости. Именно на них цены повышаются быстрее общего уровня инфляции.

По информации Центробанка РФ, на 21 октября годовая инфляция в стране была 8,4%.