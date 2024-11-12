сегодня в 16:57

Продукцию «Мясокомбината Клинский» представили на выставке импорта в Китае

Выставка China International Import Expo (CIIE-2024) прошла с 5 по 10 ноября в Шанхае и собрала более 30 тыс. компаний из 100 стран мира. Свою продукцию также представил мясокомбинат из подмосковного Клина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стенд Группы «ПРОДО» стал частью московской экспозиции, подготовленной департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. На нем представили мясные деликатесы флагманского предприятия — «Мясокомбината Клинский».

«У предприятий группы «ПРОДО» хороший экспортный потенциал, мы способны обеспечить поставки разных видов мясной продукции. Участие в выставке — отличный шанс изучить потребности китайского рынка и наладить деловые контакты», — отметил начальник отдела экспортных продаж Алексей Сотсков.

В рамках CIIE-2024 участники делегации группы «ПРОДО» провели бизнес-встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

Ежегодные инвестиции в модернизацию и расширение производства «Мясокомбината Клинский» позволяют обеспечить стабильные поставки, в том числе на экспорт, а также высокое качество и безопасность выпускаемой продукции, соотвествующей мировым стандартам ISO 22 000 и ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.