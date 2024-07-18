Продукция промотраслей составила 90% неэнергетического экспорта Москвы в Индию

Совокупный экспорт столичной несырьевой неэнергетической продукции (ННЭ) в Индию с января по апрель составил свыше 27% от общего объема в страны БРИКС, при этом более 90% поставок — это продукция промотраслей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Одной из ключевых мер поддержки столичных промышленников, которые город реализует в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, является продвижение их продукции на зарубежные рынки. Так, на поставки в Индию в январе–апреле 2024 года пришлось свыше 27% от совокупного объема экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции в страны БРИКС. Более 90% составляют товары промышленных отраслей, в частности, машиностроения и химпрома», — уточнил Максим Ликсутов.

С 2019 года городской центр «Моспром» провел для компаний промсектора и АПК из мегаполиса пять бизнес-миссий. Эти мероприятия нужны для продвижения московской продукции на индийский рынок.

«По итогам января-апреля 2024 года Индия занимает восьмое место по объему закупок московской несырьевой неэнергетической продукции среди других дружественных стран. Среди перспективных направлений партнерства можно отметить сотрудничество в части реализации инфраструктурных проектов в области энергетики и модернизации городской инфраструктуры Индии», — сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Развитию торгово-экономических отношений российской столицы и Индии во многом способствуют соглашения двух стран о сотрудничестве. Они касаются торговли и инвестиций. Например, благодаря поддержке «Моспрома» в текущем году городская инженерная компания заключила с партнерами из Индии контракт на поставку комплектующих для авиатехники.

«По контракту прошла первая опытная поставка теплообменников для вертолетной техники. В настоящее время в процессе организация испытаний, продолжается поиск дополнительных направлений сотрудничества», — поделился гендиректор «ХС-Наука» Роман Чичелов.

С 2022 года в том числе за счет оказанной «Моспромом» поддержки производители несырьевой неэнергетической продукции в мегаполисе переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для предпринимателей работает цифровая платформа «Мой экспорт», где им предоставляют поддержку. На платформе можно бесплатно проконсультироваться у экспертов, получить аналитику и помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и т. д.