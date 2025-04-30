Продукция подмосковного завода тестируется на сетях оператора «Билайн»

Резидент особой экономической зоны «Дубна» IT-компания Yadro тестирует свое оборудование стандарта LTE на сети оператора связи «Билайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам заместителя генерального директора — руководителя технического блока компании «Билайн» Валерия Шоржина, на сегодняшний день, помимо лабораторных испытаний доработанных отечественных образцов, проводится пилотное тестирование LTE-станций Yadro». По итогам драйв-тестов скорость передачи данных в LTE достигала 75 Мбит/с, а средний показатель составил около 40 Мбит/с. Также были проверены голосовые вызовы и процедуры мобильности при движении на скоростях 40-80 км/ч.

На территории Московской области компания Yadro реализует масштабный проект по разработке и запуску промышленного производства базовых станций. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 30 млрд рублей. На сегодняшний день более сотни инженерных образцов базовых станций Yadro испытываются операторами на сетях и в лабораторных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.