Продукция из Лыткарино получила золотые медали на выставке «Продэкспо-2026»

Компания «Европродукт» из городского округа Лыткарино завоевала золотые медали в нескольких номинациях на международной выставке «Продэкспо-2026», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «Европродукт» из Лыткарино стало лауреатом дегустационных конкурсов, прошедших в рамках 33-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2026». Мероприятие проходило с 9 по 12 февраля и собрало ведущих производителей, торговые сети и дистрибьюторов.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, бренд компании «Тамаки» получил золотые медали сразу в нескольких номинациях. В категории «Лучший продукт» были отмечены соусы «Грецкий орех» и «Кимчи». В рамках международной оценки качества SOEX награды получили соусы «Васаби» и «Манго-чили». В номинации «Выбор сетей» отмечена «Салатная заправка», востребованная в розничной и профессиональной торговле.

Экспертное жюри оценивало продукцию по органолептическим характеристикам и соответствию рыночным трендам. В министерстве подчеркнули, что подмосковные производители расширяют ассортимент и внедряют современные технологии, укрепляя позиции региона на рынке продуктов питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.