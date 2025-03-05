Продюсер, дизайнер, менеджер: какие вакансии предлагают мамам в декрете

В 2025 году работодатели все чаще предлагают вакансии с гибкими условиями, которые позволяют мамам в декрете совмещать профессиональную деятельность с заботой о ребенке. Опубликована подборка актуальных предложений, подходящих для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Администратор фотопроектов

В Нижнем Новгороде открыта вакансия администратора фотопроектов с доходом до 100 000 рублей в месяц. Работа удаленная, а опыт не является обязательным требованием. В обязанности специалиста входит ведение социальных сетей, составление графика съемок, подбор локаций, координация команды и организация фотопроектов. Работодатель указывает, что нагрузка может составлять до 4 часов в день.

Продюсер

Продакшн-студия ищет продюсера с опытом работы от одного года и готова предложить зарплату в диапазоне от 100 000 до 300 000 рублей ежемесячно. Работа полностью удаленная, график гибкий — возможна занятость 1–2 дня в неделю до 4 часов в день. В обязанности входит разработка и планирование проектов, координация команды, взаимодействие с партнерами, ведение отчетности и контроль бюджета. Дополнительно компания предоставляет обучение, компенсацию мобильной связи и корпоративные скидки.

Графический дизайнер для маркетплейсов

Компания приглашает графического дизайнера с опытом работы от одного года для создания визуального контента на маркетплейсах. Формат сотрудничества — удаленный, график свободный, а зарплата может достигать 50 000 рублей. Основные задачи включают анализ и оптимизацию оформления карточек товаров, разработку новых дизайнерских решений и исследование контента конкурентов. Работодатель предоставляет все необходимые материалы и техническое задание, а дизайнер будет работать в команде с менеджером маркетплейсов.

Видеомонтажер

В Архангельске открыта вакансия монтажера видеоконтента для социальных сетей. Рассматриваются соискатели без опыта, но с внимательностью, базовыми навыками работы с видеоредакторами и стремлением к обучению. Работа удаленная, с гибким графиком, зарплата — до 38 000 рублей. Основные обязанности — монтаж коротких видеороликов, наложение текста, музыки и визуальных эффектов. Для выполнения работы потребуется смартфон или компьютер, а занятость составит 4–5 часов в день.

Менеджер по подбору персонала

Компания ищет специалиста по найму сотрудников с возможностью удаленной работы и заработной платой от 100 000 рублей в месяц. Кандидатам без опыта готовы предложить обучение. Основные обязанности: поиск курьеров, проведение телефонных интервью, сопровождение кандидатов, ведение базы данных и отчетности. Работодатель предлагает гибкий график, корпоративные скидки, униформу, транспорт до работы и проживание.