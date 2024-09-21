Продажи обогревателей в России увеличились в два раза

В стране продажи некоторых видов обогревателей за месяц увеличились вдвое, так как в некоторых регионах начало холодать. сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Товары».

Продажи обогревателей за август и сентябрь выросли на 62%. Подержанные устройства россияне покупали на 64% чаще, а новые — на 61%.

Больше всего пользователи (15%) приобретали масляные обогреватели. Их продажи выросли на 92%, средняя цена была 2,6 тыс. рублей за новый товар или 1,5 тыс. рублей за подержанный. У этих обогревателей невысокая цена и простое устройство. Приборы работают по тому же принципу, что и радиаторы центрального отопления в доме.

На втором месте (13%) — конвекторные или электрические обогреватели. Их приобретали чаще на 68%, а средняя стоимость — 10 тыс. рублей за новый или 4 тыс. рублей в ресейле. Они греют помещение по принципу естественной конвекции, а еще не сжигают кислород и не сушат воздух. У многих моделей есть терморегулятор, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Замыкают топ-3 газовые обогреватели (12%). Их продажи увеличились на 33%. Средняя стоимость— 22,5 тыс. рублей за новый или 8 тыс. рублей за подержанный. Такие устройства хорошо прогревают воздух около себя.

На четвертом месте тепловентиляторы (10%). Их приобретали вдвое чаще, а стоят эти устройства в среднем 12,5 тыс. рублей за новый или 4 тыс. рублей «с рук». У этих обогревателей есть вентилятор, обеспечивающий быструю циркуляцию теплого воздуха в помещении. Но он шумный, а также есть специфический запах.

В пятерку еще вошли инфракрасные обогреватели (5%). Их средняя стоимость была 6,1 тыс. рублей за новый или 3,5 тыс. рублей в ресейле. Продажи таких устройств выросли в два раза. Они излучают волны, которые нагревают не воздух, а окружающие предметы.