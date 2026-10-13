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Продажи новых автомобилей в России достигли максимума 2026 года

Экономика
Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

В сентябре россияне купили 122,8 тысячи новых легковых машин — это лучший месячный результат с начала 2026 года. Данные подсчитал «Автостат», сообщает vostokmedia.com.

Предыдущий максимум года рынок установил в июле: тогда покупатели приобрели 122,1 тысячи автомобилей. С марта ежемесячные продажи не опускались ниже 100 тысяч машин.

По сравнению с августом, когда россияне купили 114,3 тысячи автомобилей, сентябрьские продажи выросли на 7,4%. При этом годовой прирост составил лишь 0,1%: в сентябре 2025 года покупатели приобрели 122,7 тысячи машин.

За девять месяцев 2026 года россияне купили 967,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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