Продажи новых авто в России выросли на 30% в марте

В марте 2026 года российские дилеры продали 104 300 новых легковых автомобилей, что на 30,6% больше, чем годом ранее. Рынок впервые за три месяца превысил отметку в 100 тысяч машин, сообщает vostokmedia.com .

По данным «Автостата», в январе и феврале продажи держались на уровне около 80 тысяч автомобилей. Мартовский рост позволил вывести в плюс и итоги первого квартала: реализовано 264 900 машин, что на 7,3% больше, чем год назад.

Эксперты объясняют динамику отложенным спросом, снижением привлекательности банковских вкладов и интересом к новинкам. Дополнительным фактором стали программы рассрочки и стремление дилеров выполнить квартальные планы ради бонусов от поставщиков.

Импорт также обновил показатели. В марте в Россию ввезли 33 300 новых автомобилей — на 40% больше, чем годом ранее, и на 59% больше, чем в феврале. Подержанных машин ввезли 32 600 — это на 9% больше в годовом выражении. Впервые за 14 месяцев объем импорта новых авто превысил поставки машин с пробегом.

Среди новых автомобилей чаще всего ввозили Geely, самая популярная модель — Monjaro. В сегменте подержанных лидируют Toyota и Honda Freed. Главным поставщиком новых машин остается Китай, однако его доля снизилась до 60%. Киргизия за два месяца увеличила долю до 26%. В импорте автомобилей с пробегом лидирует Япония с долей 60%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.