Продажи игрушек Лабубу на Wildberries уменьшились почти на 40%

В сентябре продажи популярной игрушки Лабубу в натуральном выражении снизились на 38% по сравнению с августом, по обороту — на 52%, сообщает ТАСС .

В последнем летнем месяце, впервые с появления Лабубу на маркетплейсе, аналитики увидели падение продаж на 52% по сравнению с июлем, или до 457 млн рублей, а средний чек уменьшился на 18%.

Как считают аналитики компании, интерес к Лабубу у людей был кратковременным. Такие трендовые игрушки были и раньше, они сохраняли популярность нескольких сезонов.

«Например, знаменитые гуси-„обнимуси“ продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно», — сказали специалисты.

Лабубу — персонаж гонконгского дизайнера Касинга Лунга, которого он придумал для своей книги еще 10 лет назад. По задумке автора, это маленький эльф с острыми зубами и ушами. Популярность игрушка начала набирать в 2024 году, сначала в Азии, затем благодаря блогерам и звездам — в соцсетях. После этого тренд дошел и до России.

