Продажи джин-тоников и слабоалкогольных коктейлей в России резко снизились

Эксперт Черниговский сообщил о восьмикратном падении спроса на джин-тоник за год

Эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский сообщил, что в России за последний год продажи джин-тоников и слабоалкогольных коктейлей сократились в восемь раз, сообщает kp.ru .

В России за последний год заметно изменилась структура потребления алкоголя. Черниговский рассказал, что производство водки снизилось на 4,2%, а коньяка — на 13,3% по сравнению с прошлым годом. Потребление водки сокращается четвертый год подряд, также уменьшился выпуск дешевых плодовых напитков.

Особенно резко упали продажи джин-тоников и других слабоалкогольных коктейлей. По словам Черниговского, в 2025 году в этой категории реализовано всего 15 млн литров против 120 млн литров в 2024 году. Эксперт пояснил, что причиной стало резкое повышение акцизов и, как следствие, рост цен.

Черниговский также напомнил, что молодежь в России стала пить меньше алкоголя, что связано с особенностями поколения. Однако среди молодых людей отмечается рост интереса к отдельным видам спиртных напитков.

