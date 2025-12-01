Продаем китайцам себе в убыток: Костин объяснил долг РЖД в 4 000 000 000 000 руб

Следует прекратить убыточные поставки российского угля в Китай и рассмотреть возможность использования этого топлива для майнинга криптовалют внутри России, считает глава ВТБ Андрей Костин. В интервью агентству Reuters он назвал продажу угля в КНР одной из убыточных операций, вследствие которых Российские железные дороги накопили долг в 4 триллиона рублей.

Костин заявил, что российские банки готовы реструктурировать часть задолженности РЖД, но только при условии, что Центробанк не повысит требования к резервированию по этим кредитам. При этом банкиры уже отклонили идею правительства о конвертации 400 млрд рублей долга компании в акции, назвав этот процесс «слишком сложным» и нежелательным с точки зрения регулятора.

Одной из причин тяжелого финансового состояния РЖД Костин назвал высокие ставки и убыточные грузовые перевозки на ряде направлений, в частности, экспорт угля по железной дороге в Китай.

«Нет смысла возить уголь в Китай себе в убыток, когда, например, дата-центры, которым сегодня нужна энергия, можно разместить рядом с угольными электростанциями. Можно майнить криптовалюты, например, биткоины», — заявил банкир.

Сейчас банки ожидают от РЖД представления новой финансовой модели, которая позволит монополии вернуть задолженность в течение трех-пяти лет.

25 ноября Reuters сообщал, что РЖД накопила долг в размере 4 трлн рублей (50,8 млрд долларов). Правительство России обсуждает меры поддержки компании, оказавшейся в трудном финансовом положении.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.