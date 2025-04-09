Проблемы с полицией: юрист рассказал о продажах б/у вещей

Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры», судебный эксперт Юрий Палюлин заявил, что продажа подержанных вещей через разные сервисы в Интернете или с рук может оказаться незаконной и принести неприятности с налоговой службой и полицией, сообщает «Секрет фирмы» .

«Если вы ничего не зарабатываете от продажи купленных ранее вещей, то налоги с этого не платятся. В отличие от, например, продажи изделий собственного изготовления, для чего уже потребуется, как минимум, статус самозанятого», — пояснил эксперт.

По его словам, вопросы у налоговой могут возникнуть, если количество ежемесячных сделок превышает разумное количество, превышены лимиты или вещь перепродается с очевидной наценкой.

Недобросовестные продавцы рискуют получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность — до 2 000 рублей для физлиц или 50 тысяч рублей для юрлиц и за незадекларированные доходы в виде доначисления НДФЛ и других выплат.