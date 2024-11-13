Проблемы с международными платежами можно решить через создание общих банков

В настоящее время существуют две основные проблемы в международных расчетах: сложность осуществления платежей за границу и проблемы с поставками оборудования. Расширение сети российских банков за рубежом, открытие филиалов и создание совместных банков может улучшить ситуацию, заявил РИАМО руководитель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по развитию бизнеса с Турцией и странам Ближнего Востока Адиль Акавов.

«Многие компании используют платежных агентов или работают с партнерами из Китая и Индии. Чтобы решить этот вопрос, я вижу решение в введении криптовалют и открытии филиалов российских банков в странах-партнерах, таких как Турция, Китай и Индия, а также в создании совместных платежных систем вне системы SWIFT», — сказал он.

В частности, ВТБ и Газпромбанк решают вопрос с платежами через свои филиалы в странах, таких как Китай, Индия и Турция. Однако для более эффективного решения необходимо выбирать приоритетные страны, с которыми Россия активно работает в сфере внешней торговли, и открывать в этих странах филиалы российских банков или создавать совместные банки, считает эксперт.

Вторая проблема — это поставка оборудования, которое производилось в западных странах. Зачастую оборудование, необходимое для запуска заводов, не удается привезти, что останавливает производство. Это требует активной работы по импортозамещению и, возможно, создания совместных производственных площадок за пределами России, например, в Турции, с китайскими и индийскими партнерами, отмечает Акавов.