Проблемы бизнеса обсудили на встрече в Щелково

В подмосковном Щелково прошел бизнес-завтрак с предпринимателями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках встречи президент ТПП Мария Тарасова вручила членские билеты и благодарственные письма партнерам за ценный вклад в развитие деловых отношений и участие в социально-значимых мероприятиях.

На встрече поговорили о проектах, направленных на поддержку и развитие бизнеса, обозначили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом, обсудили широкий спектр услуг, предоставляемых палатой, о действующих мерах государственной поддержки бизнеса, а также о тесном взаимодействии с Щёлковским колледжем, который помогает готовить кадры, необходимые бизнесу.

«Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку, находить новые пути для реализации проектов и идей, чтобы наиболее эффективно решать задачи, поставленные перед нами Торгово-промышленной палатой России и бизнесом», — сказала Мария Тарасова.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.