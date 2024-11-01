Проблема роста цен в России остается нерешенной

Политолог Юрий Самонкин заявил, что решение правительством проблемы роста цен за 2 недели не выглядит реальным, сообщает АБН24 .

«И хотя правительство предлагает, казалось бы, адекватные меры, как, например, развитие импортозамещения, проблема контроля цен остается нерешенной», — сказал эксперт.

По его словам, это связано с плавающими ценами на свободном рынке товаров и услуг. Каждое предприятие устанавливает свою стоимость любого продукта, опираясь на внутренние показатели и ставку Центробанка.

Иная ситуация складывалась в Советском Союзе: тогда любое повышение цен вызывало мгновенную реакцию, а спекуляция вела к жестким юридическим последствиям. Сегодня необходим более системный подход, также подчеркнул политолог.

Между тем решение есть: регулирование цен в РФ успешно реализовали на рекламном рынке, введя единый государственный стандарт в этой сфере. Однако добиться того же для продовольственных товаров за короткие сроки невозможно, нужен долгосрочный, возможно, полугодовой план, добавил Самонкин.