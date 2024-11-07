Прянчиков представил проект закона о бюджете Подмосковья на ближайшие 3 года

В ходе публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2025–2027 годы министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков сообщил, что проект бюджета Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в соответствии с ожидаемыми итогами реализации бюджета 2024 года и учетом стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Динамика основных социально-экономических показателей определяет параметры областного бюджета на 2025–2027 годы. Доходы в 2025 году составят 1,2 трлн рублей, что выше показателей 2024 года на 10%. В 2026 году доходы спрогнозированы в сумме 1,3 трлн рублей и в 2027 году — 1,4 трлн рублей.

На предстоящие три года налоговые и неналоговые доходы впервые прогнозируются с превышением триллионного рубежа: в 2025 году — в объеме 1,1 трлн рублей, в 2026 году — 1,3 трлн рублей и в 2027 году — 1,4 трлн рублей.

75% собственных доходов бюджета формируется за счет источников, непосредственно зависящих от результатов экономической деятельности граждан и организаций, работающих на территории Подмосковья. Это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль.

Налоговая база по налогам диверсифицирована по структуре экономических видов деятельности, что является фактором стабильности развития региона. Основу формируют обрабатывающая промышленность и торговля, на долю этих отраслей в НДФЛ приходится 38% всех поступлений, в налоге на прибыль организаций — 69%.

На 2025 год поступления по налогу на доходы физических лиц запланированы в объеме 403 млрд рублей с ростом к плану 2024 года на 19,7%, на 2026 и 2027 годы — в размере 485 млрд рублей и 555 млрд рублей соответственно.

На 2025 год прогноз по налогу на прибыль сформирован в объеме 431 млрд рублей, с ростом на 11,7% к плану 2024 года, на 2026 и 2027 годы — в размере 485 млрд рублей и 542 млрд рублей соответственно.

На 2025 год безвозмездные поступления запланированы в объеме 82 млрд рублей со снижением к 2024 году на 23%. Федеральные поступления будут скорректированы по итогам дополнительного распределения межбюджетных трансфертов при рассмотрении проекте федерального бюджета в Госдуме.

Расходы бюджета в 2025 году составят 1,2 трлн рублей (+7% к 2024 году), в 2026 году — 1,4 трлн рублей, в 2027 году — 1,5 трлн рублей. Проект бюджета Московской области сформирован с дефицитом, уровень которого в 2025 и 2026 годах составит 5% к собственным доходам бюджета, в 2027 году — 3,7%.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.