Привлекательный актив: инвесторы вкладываются в скины из Counter-Strike

Сравнив показатели доходности и стабильности вложений, аналитики пришли к неожиданному выводу: скины из шутера Counter-Strike демонстрируют большую инвестиционную привлекательность по сравнению с классическими активами, включая акции, драгоценные металлы и даже криптовалюту, сообщает Газета.ru со ссылкой на РБК.

Согласно экспертным оценкам, коэффициент Шарпа, отражающий баланс между риском и потенциальной прибылью, для скинов составляет 0,34. Этот показатель превышает аналогичные значения для американского фондового рынка (0,25), биткоина (0,21) и золота (0,12). Годовая доходность от вложений в скины оценивается в 41%, что соответствует приблизительно 3,4% в месяц.

Скины — это цифровые объекты, чаще всего представляющие собой визуальные модификации оружия, позволяющие игрокам персонализировать свой игровой опыт. Они не только добавляют уникальности игровым предметам, но и служат символом статуса в игровом сообществе. Торговля этими предметами активно ведется как внутри игры, так и на сторонних платформах.

Интерес к этому классу цифровых активов неуклонно растет. В июне 2024 года агентство Bloomberg сообщило о рекордной сделке: неизвестный коллекционер приобрел скин из CS: GO за 1 млн долларов.