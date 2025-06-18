Присутствие иностранных производителей ПО в Союзном государстве упало до 25%

Доля иностранных компаний, производящих программное обеспечение, упала в Союзном государстве до 25%, сообщил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Теперь важнейший вопрос — технологический суверенитет и разработка компьютерного программного обеспечения. 80% нашего рынка контролировалось иностранными компаниями. Сегодня эта доля упала до 25%», — сказал Глазьев.

Он отметил, что Союзное государство не ставит законодательных барьеров для иностранных компаний и сохраняет открытую рыночную экономику. Вопрос о возвращении западных компаний зависит от их конкурентоспособности.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.