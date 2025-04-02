Приостановлена разработка программ для российской операционной системы «Аврора»
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Фирма «Авроид», предположительно, приостановила создание приложений для российской операционной системы для смартфонов «Аврора». Предполагалась, что она сможет составить конкуренцию магазинам приложений App Store и Google Play, сообщает Mash.
Компания «Авроид» из Калининграда должна была сделать приложение мессенджера Telegram для операционной системы «Аврора». Однако этому помешали, предположительно, долги компании и недостаточное количество денег.
Один из владельцев компании отметил, что заниматься разработкой не очень выгодно. Лишь на небольшом количестве смартфонов установлена ОС «Аврора». Операционная система не смогла стать популярной у пользователей.
В 2023 году баланс «Авроида», предположительно, «ушел в минус» на 43 млн рублей. В 2024 году чистый убыток был 240,9 млн рублей.
В августе 2023 года сообщалось, что смартфоны с российской ОС «Аврора» передали Совету Федерации.