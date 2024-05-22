Приложение «Тинькофф банка» появилось в App Store, но с новым названием

сегодня в 15:55

В магазине приложений App Store для iOS появилось приложение российского «Тинькофф банка». Новое название — «Т-Старт», сообщает «Царьград» .

В компании заявили, что пользователи iPhone смогут продолжить пользоваться услугами «Тинькофф банка» при скачивании нового приложения.

Представители банка также добавили, что «Т-Старт» безопасно для скачивания.

Новая версия приложения размещена в App Store только на ограниченное время. Интерфейс «Т-Старт» аналогичен его предшественнику. «Старое» приложение от «Тинькофф банка», в свою очередь, также продолжит работать, если клиент установит на смартфон «Т-Старт».