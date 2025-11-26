Приятные сюрпризы: как будут начислять пенсии в декабре и январе

С 1 января страховые пенсии в России вырастут и для работающих, и для неработающих пенсионеров на 7,6%, а в декабре выплаты придут дважды: пенсионеры получат и декабрьскую, и январскую, сообщает «Царьград» .

Следующее увеличение социальных пенсий, затрагивающее 4,4 млн граждан, запланировано на 1 апреля и составит 6,8%. Кроме того, в течение года ожидается еще одна индексация страховых пенсий, точный процент которой будет объявлен позднее.

Начиная с 2026 года, стоимость одного пенсионного коэффициента возрастет до 156,76 рубля. Однако одновременно с этим будет повышен и возраст выхода на социальную пенсию: для женщин он составит 64 года, а для мужчин — 69 лет.

Как отмечает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова, подобные шаги помогут поддержать покупательную способность пенсионных выплат даже в условиях значительной инфляции. За прошедший год средний размер пенсии по старости увеличился на 2,63 тыс. рублей, и эта тенденция сохранится.

