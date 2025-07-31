Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что приготовление борща в августе станет дешевле на 20%, а винегрета — на 24-27%, сообщает aif.ru .

В августе прогнозируется снижение стоимости овощной продукции, обусловленное активным сбором урожая внутри страны. Стоимость ингредиентов для приготовления винегрета может упасть на 24-27%.

По мнению эксперта, в первую очередь, стоит ожидать уменьшения стоимости картофеля (в 1,5-2 раза), лука и моркови (до 35%), а также свеклы (около 20%). За счет снижения цен на квашеную капусту и соленые огурцы экономия составит примерно 30% и 15% соответственно.

Стоимость подсолнечного масла и консервированного горошка в августе останется стабильной. Однако, благодаря акциям в крупных торговых сетях, эти товары можно будет приобрести со скидкой от 10% до 25%. В результате, общая стоимость ингредиентов для винегрета может оказаться на 30-33% ниже июльской.

«Если мы говорим про набор для приготовления борща, то здесь мы увидим хорошее, на 14-20%, удешевление: за счет предполагаемого снижения цен на овощи и зелень с одновременным отсутствием роста цен на мясо и лавровый лист», — добавил Балынин.

Если объем урожая, собранного российскими аграриями, превысит ожидаемые показатели, снижение цен может быть более значительным.