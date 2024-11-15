Прибыль судоходной компании «Совкомфлот» снизилась почти на 34%

Крупнейшая судоходная компания РФ «Совкомфлот» за три квартала текущего года уменьшила прибыль на 33,7%, до 43,3 млрд рублей, сообщает РБК .

За аналогичный период прошлого года прибыль была 65,3 млрд рублей.

Так, выручка уменьшилась на 16,5%, с 1,76 млрд долларов за январь–сентябрь 2023 года до 1,47 млрд долларов в 2024 году. EBITDA понизилась на 31,5%, с 1,242 млрд долларов до 851 млн долларов. Доход на акцию компании сбавился с 27,48 рубля до 18,25 рубля.

Источник в одной из судоходных компаний считает, что «Совкомфлот» из-за санкций может сталкиваться с проблемами ремонта крупнотоннажных судов на зарубежных верфях, и компания в ряде случаев вынуждена искать обходные пути для поставки комплектующих.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков считает, что результаты «Совкомфлота» можно назвать нейтральными.

«Цифры за третий квартал хуже год-к-году, так как 23 февраля были введены санкции против части танкеров „Совкомфлота“, многие из них, видимо, перестали транспортировать нефть (простаивали) или снизили транспортировку», — сказал эксперт.

По его словам, аналогичный эффект наблюдался во втором квартале.