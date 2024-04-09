Прибыль 10 крупнейших производителей куриных яиц в России значительно выросла

Forbes: прибыль крупнейших производителей яиц в России выросла почти в 2,5 раза

В 2023 году прибыль десяти крупнейших производителей куриных яиц в России значительно выросла, сообщает Forbes .

В условиях увеличения стоимости яиц компании «Таврос», «Птицефабрика Синявинская», «Волжанин», «Птицефабрика Роскар», «Окское», «Комос групп», «Птицефабрика Свердловская», «Птицефабрика Яратель», «Птицефабрика Челябинская» и «РостПозитивИмпульс» увеличили свою прибыль с 6,1 млрд до почти 15,5 млрд рублей за год.

Наибольший рост прибыли продемонстрировали птицефабрики «Таврос» — с 326 млн до 3 млрд рублей. Результат мог бы быть еще выше, если бы не вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий группы, в результате чего были понесены убытки в размере 735 млн рублей.

Чистая прибыль «РостПозитивИмпульс» увеличилась в 13 раз, с 95 млн до 1,24 млрд рублей. Чистая рентабельность за год достигла рекордных 25,7 процента.