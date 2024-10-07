Приборный завод Подмосковья повысил производительность труда на 30%

Крупнейшая организация в отрасли приборостроения, градообразующее предприятие города Дубны, приборный завод «Тензор» вот уже более 50 лет является одним из ведущих игроков на рынке систем пожарной защиты и технических средств охраны. Предприятие имеет собственную развитую производственную и конструкторскую базу, а произведенное на нем оборудование используется на стратегически важных объектах страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подавляющее большинство заказов для предприятия поступает от госсектора, каждый из них уникален и требует особого подхода к разработке конструкторской документации. При этом выручка от выполнения заказов зависит не от срока готовности оборудования, а от срока сдачи заказчиками своих объектов, в связи с чем от запуска производства до получения денежных средств на расчетный счет предприятия иногда проходит до 24 месяцев. Если не расширять долю на рынке коммерческих заказов, то на предприятии может возникнуть риск дефицита финансовых ресурсов. В 2019 году компания стала участником нацпроекта, в рамках которого обучение по программе «Лидеры производительности» прошли 20 руководителей.

Во время обучения руководство завода совместно с экспертами программы выявило ключевой барьер в достижении поставленной цели: неоптимизированная организационная структура персонала, которая значительно сдерживала дальнейшее развитие компании. Центральными решениями проекта по повышению эффективности, разработанного на программе, стало формирование подходящей модели оргструктуры с учетом объемов выполняемой работы и перспектив развития производства, перераспределение и закрепление за каждым из сотрудников четких зон ответственности, оптимизация управленческого уровня с последующим укрупнением функций внутри подразделений, а также обучение менеджеров по продажам необходимым навыкам и пересмотр системы мотивации.

В результате предпринятых шагов на предприятии более чем на 15% снизились общие затраты с последующим высвобождением финансов для развития коммерческого направления. Благодаря четко прописанным функциям и целям процессы стали более прозрачны и управляемы, а уровень вовлеченности и производительность сотрудников повысились в два раза. Выручка компании выросла на 120%, а производительность труда увеличилась на 27%.

Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и дает руководителям конкретные инструменты для развития бизнеса с учетом текущей экономической ситуации в России и мире.

Всего в рамках программы подготовят порядка 10 тысяч управленцев высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.