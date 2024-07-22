При поддержке столицы производители продуктов питания расширяют свой ассортимент

Город активно поддерживает предприятия, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое другое. Благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в 2023–2024 гг. столичные предприятия пищевой промышленности привлекли около 24 млрд рублей, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря выделенным средствам столичные производители наращивают выпуск продукции, развивают экспортные направления и закупают новое оборудование. Эта мера помогает в развитии технологической независимости и выполнении задач по импортозамещению.

«Так, благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев текущего года предприятия пищепрома привлекли почти 24 млрд рублей, которые направили на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений. Это, в свою очередь, способствует росту объемов выпуска продукции», — уточнил Ликсутов.

Московский Фонд поддержки промышленности работает в столице уже более 12 лет. Он поддерживает компании производящие высокотехнологичную продукцию, выпускающие товары первой необходимости и разрабатывающие уникальные технологии.

«Благодаря финансовой помощи от него производители станков, микроэлектроники, приборов, оборудования создавали современные роботизированные линии, строили новые заводы и внедряли новые технологии. Так, за последние полтора года 17 столичных пищевых предприятий получили поддержку и мощный импульс к развитию», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Генеральный директор МФППиП Андрей Попов прокомментировал, что Фонд оказывает поддержку компаниям разной величины и направленности.

«Предприятия обращаются к нам после получения кредита, а мы снижаем финансовую нагрузку компенсируя часть средств под 3% годовых на срок до 3 лет и на сумму до 3 млрд рублей. Благодаря такой мере поддержки промышленники могут рассчитывать на привлечение существенных инвестиций, которые можно направить на собственное развитие сразу по нескольким направлениям», — отметил Попов.

Благодаря Фонду столичная компания «ПК „ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ“ строит в столице завод по производству мясных консервов площадью 40 тыс. кв. м.

Генеральный директор компании Вадим Акопов сказал, что благодаря привлеченным средствам они смогли начать строительство крупного мясоперерабатывающего завода. В производственной части нового завода разместятся цеха по изготовлению мясных консервов из говядины, свинины, курицы, индейки и мясорастительных консервов.

Предприятие «ТУАН» привлекло 3 млрд рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Производитель выпускает кулинарной и кондитерской продукции для одной из самых крупных сетей ресторанов.

На сегодняшний день столичные промышленные предприятия привлекли более 150 млрд рублей благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.