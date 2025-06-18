При поддержке Сбера Подмосковье упростит покупку бизнес-активов в регионе

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Сбер на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. Документ подписали начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В рамках реализации меморандума стороны сосредоточатся на анализе правоприменительной практики и разработке предложений по совершенствованию законодательной базы. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Сбер предоставит правительству Московской области доступ к площадке Portal DA, чтобы регион мог размещать там принадлежащие им активы, повышая заинтересованность граждан и бизнеса в инвестициях в Московскую область.

«При поддержке Сбера Подмосковье получит еще один инструмент для работы с бизнесом. Площадка Portal DA, где мы сможем размещать наши объекты с инвестпотенциалом, расширит круг потенциальных инвесторов, которым Московская область сможет предложить свои активы. Сбер передаст региону свои объекты, находящиеся в Подмосковье, для размещения на Инвестиционном портале Московской области», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред Зиновьева отметила, что такое взаимодействие позволит улучшить инвестиционную привлекательность региона.

«Мы продолжаем системную работу по улучшению инвестиционного климата в Московском регионе, совершенствованию его методологической и законодательной базы. Меморандум отражает нашу общую позицию по поддержке предпринимательства и повышению качества среды для ведения бизнеса. Использование цифровых решений Сбера, в частности платформы Portal DA, позволит вывести взаимодействие с бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Так, Московская область получит дополнительные инструменты для привлечения инвестиций и укрепления своего экономического потенциала», — рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ — 2025) — большое событие, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Андрей Воробьев.