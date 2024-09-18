При поддержке Москвы компании открывают новые промышленные площадки

Промышленный сектор Москвы каждый год растет, в том числе по количеству производственных площадей. В 2023 году их ввели в эксплуатацию в большем количестве, чем за последние пять лет. В 2024-м тенденция сохраняется, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что компании продолжают создавать новые заводы на территории столицы. Для этого используется, в том числе и особая экономическая зона «Технополис Москва».

«Ежегодно в Москве открывается 40–50 средних и крупных заводов, а также около 100 малых», — поделился Гарбузов.

Таких показателей удалось добиться благодаря сформированному в мегаполисе инвестклимату. Компании могут понадеяться на меры поддержки от столицы и помощи при создании площадок и товаров. Например, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» заработали медицинские и фармацевтические производства, которые функционируют на площади около 300 тыс. «квадратов», отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики.

В особой экономической зоне ведут деятельность более 40 фармацевтических и медицинских фирм. Они создали около 3,2 тыс. рабочих мест, привлекли примерно 51 млрд рублей инвестиций в создание высокотехнологичных производств.

При этом в «Технополис Москва» регулярно растет количество промпроизводств, созданных в этой отрасли. В период с января по июнь 2024 года три успешные фармкампании начали работать в ОЭЗ. Они собираются построить на территории особой экономической зоны крупные биотехнологические заводы. Их суммарная площадь составит около 55 тыс. «квадратов», добавил Гарбузов.

В ОЭЗ работает и несколько гигантов медицинской отрасли. Наиболее большие из них — фирмы «Велфарм-М» и «Биокад». Первая владеет 33,5 тыс. «квадратов» производственных площадей, вторая — 43 тыс. Обе фирмы являются резидентами особой экономической зоны. Они создают необходимые гражданам препараты, в том числе по офсетным кварталам. За полгода 2024 года обе фирмы создали товаров на сумму около 1,7 млрд рублей.

Инвесторов, которые ищут место для создания производства, в ОЭЗ нравится современная инфраструктура, возможность сотрудничать с другими компаниями, хорошая транспортная доступность и бонусы для резидентов. Преференции касаются, в первую очередь, налоговых и таможенных отчислений. Свободные средства от сниженных сборов они могут направить на развитие бизнеса.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В частности, фирмам на протяжении 10 лет разрешают не платить имущественный, земельный и транспортный налог. Налог на прибыль составляет 2%, а не 20%. Благодаря этому инвестиционные проекты могут запуститься намного быстрее, поскольку снизятся издержки, необходимые для запуска.

Фирмы расширяют свой бизнес не только на территории особой экономической зоны. Например, московская компания-изготовитель зарядок для электромобилей Rewatt нарастил производственную площадку. Благодаря ему он сможет выпускать в 20 раз больше товаров — примерно 20 тыс. устройств ежегодно.

Коммерческий директор компании Rewatt Артем Тихонов сказал, что его фирма пересмотрела подход к производству. Она будет развивать потенциал завода в научно-техническом плане. В дальнейшем будут проводиться исследования, чтобы на рынке появились новые технологии.

Компания «Ветер Спорт», создающая спортинвентарь, запустила второй завод по производству. Количество выпускаемых товаров увеличится в три с половиной раза. Главный исполнительный директор фирмы Антон Иванов отметил, что будут внедряться новые технологии для изготовления товаров. В частности, для одежды для бега, триатлона, фитнеса и других видов спорта.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице совершается ряд действий, которые должны привести к увеличению инвестиционной привлекательности города и развитию промышленности. В мегаполисе предлагают комфортные условия для малых, средних и крупных предпринимателей.

Также у бизнесменов из столицы есть возможность получить одну из 20 мер поддержки, среди которых целевые кредиты и различные субсидии. Действуют также и особые антикризисные инструменты.

Москва — мегаполис, где весьма развитое производство. На территории города функционируют около 4,2 тыс. предприятий. На них суммарно работают около 725 тыс. горожан.