Президент РФ: сырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти на 2/3 к 2030 г

К 2030 году объем неэнергетического экспорта из России должен вырасти не менее чем на 2/3, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Модерирует пленарное заседание политолог, историк, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.

«Подросли поставки готовой высокотехнологической продукции. Именно такой несырьевой неэнергетический экспорт из России мы будем активно поддерживать. К 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на 2/3 по сравнению с 2023 годом», — сказал Путин.

По его словам, это не только увеличение экспортных поставок в тоннах, в кубометрах, в единицах готовой продукции товаров, речь идет также о товарах высоких переделов.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.