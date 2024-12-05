Президент Евразийской Ассоциации бизнеса высказался о высокой ставке ЦБ

Эксперт Чистяков: малый и средний бизнес важны для экономики регионов и стран

По мнению президента Евразийской Ассоциации бизнеса Максима Чистякова, малое и среднее предпринимательство играют центральную роль в экономике регионов и стран. Развитие этих секторов бизнеса является ключевым индикатором экономической стабильности, сообщает «ФедералПресс» .

Для успешного роста предпринимательства необходимо создавать в стране подходящие условия. Однако, несмотря на установленные целевые задачи лидеров стран ЕАЭС, они не соответствуют действительности. Одной из основных проблем, согласно мнению Чистякова, является высокая ключевая ставка Центробанка, которая составляет 21%. Он выразил сомнение, что можно достичь технологического суверенитета в таких условиях, отмечая ощущение замкнутого круга.

«Такое ощущение складывается, что Центробанк — это какой-то отдельный орган, который сам устанавливает законы», — заявил Чистяков.

Чистяков также подчеркнул, что повышение ставки ЦБ и субсидирование со стороны правительства не сбалансированы. Достижение технологического суверенитета требует производства качественных товаров, что, в свою очередь, зависит от хороших бизнес-решений и нормальных условий для развития технологических инноваций.