Превысила 100 тысяч: в Кемеровской области рассказали о росте зарплат

Кемеровостат опубликовал данные о значительном росте средних зарплат по региону: на сегодня цифра превышает 100 тысяч рублей, сообщает Сiбдепо .

В декабре 2024 года этот показатель составил всего 101 287 рублей. По итогам 12 месяцев прошлого года она превысила 77 тысяч рублей и выросла на 17,2% по сравнению с показателем 2023 года.

Больше всего в Кемеровской области зарабатывают работники горной промышленности и строители, сотрудники сферы обрабатывающих производств, ремонта и монтажа оборудования, специалисты страховой и финансовой сферы.

Ранее сообщалось, что за последние 5 лет на большую зарплату в России все еще могут претендовать представители IT-сферы, сотрудники предприятий оборонной промышленности и инженеры. Больше стали зарабатывать экскурсоводы, гиды и персонал отелей. Наблюдается дефицит людей, умеющих работать руками: слесарей, разнорабочих и упаковщиков.