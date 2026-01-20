Препараты для похудения помогут авиакомпаниям экономить 580 млн долларов в год
Фото - © Медиасток.рф
Самолетам будет немного легче летать с худыми пассажирами, так как меньше расход топлива. Это поможет авиакомпаниям экономить около 580 млн долларов в год, сообщает РЕН ТВ.
Как пишет Dexerto, мировые авиакомпании много времени стараются уменьшать массу, где это можно, но вес пассажиров находился вне их контроля.
При этом если использование лекарств для похудения приведет к тому, что население станет на 10% стройнее, общий вес пассажиров на лайнерах уменьшится примерно на 2%. Это означает примерно 1,5% экономию топлива и прогнозируемый рост прибыли у авиаперевозчиков на 4%.
По информации журналистов, если средний вес пассажиров будет меньше на 10%, до 73 кг, то общий вес самолета снизится до 82 тонн. Такая разница приведет уже к существенной экономии топлива.
