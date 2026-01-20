Препараты для похудения помогут авиакомпаниям экономить 580 млн долларов в год

Самолетам будет немного легче летать с худыми пассажирами, так как меньше расход топлива. Это поможет авиакомпаниям экономить около 580 млн долларов в год, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет Dexerto, мировые авиакомпании много времени стараются уменьшать массу, где это можно, но вес пассажиров находился вне их контроля.

При этом если использование лекарств для похудения приведет к тому, что население станет на 10% стройнее, общий вес пассажиров на лайнерах уменьшится примерно на 2%. Это означает примерно 1,5% экономию топлива и прогнозируемый рост прибыли у авиаперевозчиков на 4%.

По информации журналистов, если средний вес пассажиров будет меньше на 10%, до 73 кг, то общий вес самолета снизится до 82 тонн. Такая разница приведет уже к существенной экономии топлива.

