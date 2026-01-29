Препарат подмосковной компании вошел в тройку лидеров госзакупок для терапии диабета

Препарат «Инсудайв» компании «ПСК Фарма» из особой экономической зоны «Дубна» занял место в тройке лидеров бюджетного рынка госзакупок для терапии сахарного диабета II типа в 2024 и 2025 годах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным информационно-аналитической системы Headway, препарат «Инсудайв» производства «ПСК Фарма» вошел в тройку лидеров по объему бюджетного рынка госзакупок в 2024 и 2025 годах. Препарат применяется для терапии сахарного диабета II типа.

«Инсудайв» способствует улучшению гликемического контроля, снижает массу тела и жировую ткань, положительно влияет на факторы патогенеза атеросклероза и сосудистого воспаления, а также улучшает прогноз макро- и микрососудистых осложнений. Ключевым отличием препарата от других дженериков семаглутида является наличие шести игл в упаковке, что соответствует сроку хранения шприц-ручки, а специальные риски на ручке позволяют контролировать расход лекарства.

Компания «ПСК Фарма» также выпускает препараты для лечения ожирения и диабета II типа. В 2024 году была зарегистрирована линейка медикаментов нового поколения — лираглутид и семаглутид, относящихся к антагонистам рецепторов ГПП-1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.